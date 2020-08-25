جراحة نادرة لطفلة في "المنيرة العام"

أجرى مستشفى المنيرة العام جراحة نادرة لطفلة عمرها 6 ساعات بمهارة فى قسم جراحة الأطفال، حيث تم تحويلها من بنها بعد التواصل مع مستشفى المنيرة العام والتنسيق الكامل.

وذكرت إدارة المستشفى، أنه تم استقبال الطفلة بالمستشفى والاتصال بالطببب هاني إمبابي استشارى جراحة الأطفال، وتم مناظرة الحالة من قبل د.محمد صلاح أخصائي جراحة الأطفال، والتواصل مع د.طارق حسام استشارى التخدير للترتيب للحالة وعمل الإسعافات الأولية للحالة واحتواء أمعائها المعرضة للهواء وتركيب قسطرة وريدية مركزية لأخذ المحاليل والتحضير المناسب.

وأضافت أنه في تمام الساعة الثانية عشرة من ليلة الأحد 24 من أغسطس وبعد أقل من 6 ساعات من الولادة قام الطاقم الطبي بإجراء الجراحة للطفلة وإرجاع الأمعاء داخل البطن وغلق جدار البطن بواسطة رقعة من الحبل السري، وتم إفاقة الطفلة بنجاح.

وأشارت إلى أن الطفلة تحت الرعاية الطبية بالحضانة، مؤكدة أن هذه العملية من أندر حالات جراحة الأطفال حديثي الولادة بمستشفي المنيرة العام برئاسة الدكتور كريم سلام ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بالقاهرة بقيادة محمد شوقي الداعم للتطوير والتحديث مع هيئة المستشفيات التعليمية.