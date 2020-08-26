التأمين الصحي الشامل: نقدم خدمات لائقة للمواطنين

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، إن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي جائت بعد تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي له، وهو أحد المشروعات الهامة على مستوى العالم لما يضمنه من تطوير للمنشأت الصحية بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية.

وأضاف "السبكي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القيادة السياسية حريصة على تقديم خدمات صحية لائقة بالمواطنين، والتي لم تكن لتطبق إلا بوجود عنصر بشري مؤهل ومدرب على ذلك، وهي منظومة بنيت على علم وتم الاستثمار فيها بشكل كبير، موضحا أن التأمين الصحي الشامل يضمن حصول المواطن على خدمة صحية لائقة، حيث جاء أعظم تحدي في التغيير هو تنميط العنصر البشري بالنسبة للأطقم الأدارية والمواطنين على حد السواء.

وأكد أن المواطن أصبح متمكن حاليا بالاتصال بخدمة العملاء لحجز طبيب الأسرة قبل الوصول إليه، ووفقا للقانون المنظم للتأمين الصحي أن يتوجه المواطن للمستشفي الأقرب له حال وجود أزمة صحية عاجلة يمر بها المواطن، وهو المطبق في محافظة بورسعيد حاليا، وعند اكتمال منظومة الميكنة سيتم في المحابات التأمين الصحي الشامل يضمن للمواطنين التوجه لأي مستشفي أو وحده صحية حال ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وهناك أكثر من 95% من أدوية الأمراض المزمنة موجودة في الوحدات الصحية.

وتابع: "في محافظات المرحلة الأولي تم تسجيل أكثر من 2.9 مليون مواطن، منهم أكثر من 900 ألف مواطن في محافظة الأقصر، وهو يعكس اهتمام المواطنين بتجربة نظام التأمين الصحي الشامل".