التصعيد في شرق المتوسط يهوي بالليرة التركية

هبطت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي مع تعرضها لمزيد من الضغوط، على الرغم من مساعي البنك المركزي لتشديد الائتمان، وبينما يتزايد التوتر بين أنقرة وأثينا حول موارد بحرية متنازع عليها.

ووفقا لقناة "العربية " الإخبارية، تراجعت الليرة أكثر من 0.3% إلى 7.4035 مقابل الدولار بحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينتش، من 7.38 عند الإغلاق في الجلسة السابقة، فيما كان المستوى القياسي المنخفض السابق لليرة أثناء التعاملات كان 7.4 وسجلته في 18 أغسطس الماضي.

وعدل البنك المركزي التركي أدواته للتمويل لزيادة تكاليف الاقتراض رغم إبقائه على سياسته لأسعار الفائدة مستقرة عند 8.25%.

وأشارت القناة إلى أنه مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات، تهديد للاتحاد الأوروبي يلوح في الأفق بعقوبات مع تزايد التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.وقبل أسبوع، أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي كما كان متوقعا بعدما تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي متدن مقابل العملة الأمريكية.

وظل سعر الفائدة أقل بشدة من معدل التضخم السنوي الذي سجل 11.76%، في يوليو، لكن خبراء حذروا من أن تراجع الثقة بالسياسات الاقتصادية، سيظل عاملا يشعل القلق بشأن تطورات الاقتصاد التركي، وآفاقه المستقبلية.

وأظهرت بيانات الخزانة التركية، تسجيل الحكومة عجزا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة 21.2 مليار ليرة.

وبلغ عجز ميزانية الأشهر السبعة الأولى من السنة 139.1 مليار ليرة، متجاوزا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.وكان وزير المالية التركي براءت ألبيرق قال إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس