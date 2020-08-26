التحريات تكشف تفاصيل جريمة "محام الجيزة".. قطع ابنته 4 أجزاء بسبب تسولها

"قطعها بمنشار إلى 4 أجزاء.. ودفن الرأس حتى لا ينكشف أمره".. هكذا سجلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أثناء البحث عن جريمة نصف الجثة السفلى لفتاة الطالبية قبل 16 شهرا من الآن.

وتوصلت التحريات إلى تورط الأب - محامى- وزوجته الثانية وصديقتها في الجريمة، وتمكنت القوات من ضبط الأب ولاتزال تواصل البحث عن زوجته وصديقتها، وتبين أن الأب نفذ جريمته لقيام ابنته 13 سنة بالتسول.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة كانت صباح يوم الخميس 26 إبريل 2019، ورد بلاغا إلى ضباط قسم شرطة الطالبية، بالعثور على "نصف جثة"، داخل شنطة سفر بمنطقة أرض البحر بالطالبية.. بمجرد تلقى البلاغ.

وانتقل فريق من المباحث تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان البلاغ وتبين من خلال الفحص والمعاينة الآتي: "تبين أن الشنطة بداخلها النصف السفلي لفتاة.. ولم يتم العثور على باقى اجزاء جسدها".

وحضر فريق من المحققين، وبدأت النيابة فى مناظرة اشلاء الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.. وطلبت تحريات المباحث انذاك.. بينما كان المحققين فى مسرح الجريمة.. بدأ فريق البحث الذى يترأسه العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة المباحث.. فى فحص الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، ومناقشة رواد المنطقة والسائقين المترددين على المنطقة.

لم يمر سوى 48 ساعة على العثور على نصف الجثة السفلي ل الفتاة.. وتلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على 2 كيس بداخلهما أجزاء آدمية "ساعدين وذراعين وساقين وقدمين".. بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.. بمنطقة منشأة القناطر.. ولم يتم العثور على رأس الجثة.. وتم اجراء تحليل dna و تتطابق مع نصف الفتاة السفلى الذى عثر عليه فى شنطة بنطقة الطالبية.

عقب ذلك وعلى مدار الأشهر الماضية.. تم تشكيل فريق بحث وتحري تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري إلى اختفاء "طالبة" 16 سنة – مقيمة بالعمرانية في توقيت معاصر لاكتشاف الواقعة وتشابه أوصافها الجسدية مع الأجزاء المعثور عليها.

وناقشت القوات والدة الفتاة المختفية، واكدت انها كانت متزوجة من محامي - الأب المشتبه فيه بارتكاب الواقعة.. وإنجابه المجنى عليها، وطفلين آخرين، وانفصلت عنه وإقامة المجنى عليها وشقيقيها صحبته إلا أنها اعتادت في الآونة الأخيرة ترك المنزل والتسول بالطرق العامة.. واختفت ابنتها منذ قرابة 16 شهرا.. وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكنت القوات من كشف لغز الجريمة.

وجاء فى محضر الشرطة أن المتهم بتفاصيل الواقعة، يوم الجريمة أثناء تواجده بالشقة سكنهم قام بالتعدى عليها بالضرب بسكين فأحدث إصابتها بجروح بالرقبة والبطن التي أودت بحياتها وعقب ذلك قام بتقطيعها باستخدام منشار إلى أجزاء وقام بنقلها باستخدام سيارته "ملاكى" وتخلص منهم بإلقائهم بمناطق العثور وكذا مناطق أُخرى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى.

وأضاف أنه عقب ذلك قام ببيع السيارة، بمناقشة شقيقى المجنى عليها- 11سنة- أيدا مشاهدتهما لوالدهما حال قيامه بالتعدى على شقيقتهما بالسكين، وقررا قيامه بحجزهما بإحدى الغرف وعقب ذلك اكتشفا عدم تواجد شقيقتهما.. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.