رفع 133 حالة إشغال من شوارع الطالبية

قررت أجهزة حي الطالبية برئاسة المهندس طه عبدالصادق، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق مع العقيد أحمد دسوقي رئيس مكتب شرطة مرافق الطالبية بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات وإعادة الانضباط بشوارع الحي.

قال المهندس طه عبدالصادق رئيس الحي إن الحملة قامت برفع 133 حالة إشغالات بشوارع عثمان محرم والنوبة من عثمان محرم وترعة الإخلاص والعريش وفيصل والمطبعة وحسن محمد من فيصل، لافتا إلى أنه تم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازم.

وأكد عبدالصادق تواصل الحملات الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.