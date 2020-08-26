إصابة 13 بينهم طفلة في تصادم ميكروباص بمدخل الحي الإماراتي ببورسعيد

أصيب 13 شخصا بينهم طفلة مساء اليوم في تصادم ميكروباص ركاب برصيف مدخل الحي الإماراتي الإسمنتي بحي الجنوب في بورسعيد.

كان اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارا من إسعاف بورسعيد بنقل 13 مصابا إلى المستشفى بعد إخلاء مكان الحادث من قبل رجال البحث الجنائى.

وتبين بالفحص المبدئي أن جميع الحالات تعاني من اشتباه مابعد الارتجاج وجروح بسيطة وكدمات.

واستقبل مستشفى السلام مصابين وهما: علي السيد، ٣٤ سنة، وأميرة شعبان عكاشة ٢٠ سنة، كما وصل إلى مستشفى الزهور ١١ مصابا، وهم شاهندة محمد عبد العزيز 19سنة، وعبير خلف رشوان، 15 سنة ومصطفى محمود محمد 44 سنة، وسجود سعيد علي، 3 سنوات، وشيماء عبود محمد، 29 سنة، ومحمود محمد أحمد،41 سنة، ورؤوف شاكر عبد الصبور، 29 سنة، ومحمد محسن عبد المنعم، 34 سنة، وسعد عبده أبو حشيش 41 سنة، ونورا حسين خلف 23 سنة، وشيماء جمال علي 31 سنة، ويجري تقديم الخدمة الطبية لهم.

وأمر مدير الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.