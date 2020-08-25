إصابة رئيس "مركزية الري" في المنوفية بكورونا

أصيب المهندس علاء عزت، رئيس الإدارة المركزية لمديرية الري بمحافظة المنوفية بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت النتيجة بالتحاليل والأشعة والفحص الطبي الذي أجراه وفق تعليمات وزارة الصحة.

وقال الدكتور حسين محمد حسين، مدير مستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم، لـ"الوطن"، إن الحالة الصحية للمهندس علاء عزت غير مقلقة لعدم ظهور بعض الأعراض عليه، موضحا أنه يخضع للعزل المنزلي تحت إشراف مديرية الصحة بمحافظة المنوفية.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية سجلت من جديد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيلها صفر إصابات بالفيروس لعدة أيام متتالية.