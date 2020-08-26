مفاجأة.. والد المتهمين بذبح شقيقين بالدويقة يقضي عقوبة السجن في قضية قتل

فجر حسن كلاي شقيق كلا من إكرامي وكريم، الذين قتلوا ذبحا على يد أبناء شكمان في منطقة الدويقة، مساء الجمعة الماضي، مفاجأة بأن والد المتهمين، ويدعى محمود شكمان، قتل شابا يدعى عبدالله قبل 5 سنوات، في موقف السيارات وأمام المارة، حيث أنه أثناء دخول عبدالله الموقف بصحبة خطيبته، تحرش بها المتهمون، وعندما اعترض عبدالله خطيبها، تشاجروا معه، وقام والدهم بطعنه بمطواة في رقبته، وسقط قتيلا على الفور، ودخل السجن لقضاء عقوبة 15 سنة.

وأضاف حسن كلاي: هذه لم تكن القضية الأولى حيث أن والدهم أيضا قبل 20 عاما ومعه أحد أصدقائه من المنطقة، قام بسرقة صيدلي بالإكراه داخل صيدليته بمنطقة المقطم، وأصابه بسلاح أبيض، لكن الصيدلي لم يمت، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، و5 سنوات مراقبة في القسم، وأوضح حسن، أن هذه العائلة معروفة بسوابقها وإجرامها.

بداية الواقعة بتلقي المقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي مساء الجمعة بنشوب مشاجرة ومتوفى في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة إكرامي كلاي 43 سنة، مصاب بعدة طعنات وجروح ذبحية بالرقبة، والعثور على شقيقه كريم كلاي 37 سنه مصابا بإصابات بالغة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى والمتوفى للمشرحة.

وكشفت التحريات، أن 3 أشقاء وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، حيث إنه قبل 5 سنوات رفض المتوفى بناء المتهم غرفة بجوار منزله، وعندما شرع في البناء قام المتوفى بالتعدي عليه بسلاح أبيض أسفر عن بتر 3 أصابع للمتهم، ودخل المجني عليه السجن لقضاء عقوبة بالسجن 5 سنوات.

وقبل أيام خرج من السجن وترك المنطقة هو وعائلته وذهبوا للإقامة في منطقة السلام، ويوم الواقعة حضر المجني عليه وشقيقه، لتقديم واجب العزاء في أحد أصدقائه بالمنطقة، الذي توفى أثناء عمله بأحد الجراجات.

وبعد تقديم واجب العزاء، وأثناء خروجهما من المنطقة تفاجأوا بالأشقاء الثلاثة ينتظرونهما بالأسلحة البيضاء، وقاموا بالاعتداء عليهما، ولفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب شقيقه بإصابات بالغة، وتوفى أثناء تلقي العلاج بمستشفى الحسين الجامعي، وعقب تقنين الإجراءت، تم ضبط المتهمين الثلاثة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام.