مجلس الأسنان: ملتزمون بتفعيل لائحة اعتماد الدورات التدريبية بالنقابة

حدد مجلس نقابة أطباء الأسنان، خطته التي سيسير وفقها خلال الفترة المقبلة، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، حيث أكد المجلس التزامه بتفعيل لائحة اعتماد الدورات التدريبية والأيام العلمية والمحاضرين، ومراكز التدريب، وفقا للضوابط الصادر بها بقرار مجلس النقابة، على أن يكون الجدول الزمني 6 أشهر من بداية الدورة النقابية.

كما وضع خطه سنوية بالأيام العلمية المجانية، بالتعاون مع جميع النقابات الفرعية، مع زيادة دعم كل تلك الأيام ماليا، من 5000 جنيه الى 10000 جنيه، من قبل النقابة العامة لأطباء الأسنان، على أن يكون اعتماد المحتوى العلمي لأي نشاط علمي شرطا للدعم المالي من النقابة العامة وفقا للائحة الاعتماد لضمان جودتها.

وكان الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة، الجديد الذي أسفر عنه أول اجتماع لمجلس النقابة.

وأكّد "هيكل"، أنَّه تمّ انتخاب الدكتور يوسف حمزة أمينًا عامًا للنقابة، والدكتور حسين عبدالهادي أمينًا للصندوق، وأمينًا مساعدًا الدكتور هشام عبدالناصر، والدكتور محمد بدوي أمين مساعد الصندوق.

وشدد نقيب أطباء الأسنان، في المؤتمر الصحفي له أمس عقب أول اجتماع له، على أنَّه سيتمّ تشكيل اللجان النقابية لتضم في عضويتها أعضاء من مجلس النقابة، وأعضاء من خارج المجلس، مثل لجنة آداب المهنة.

وأشار "هيكل"، إلى أنَّ فوز قائمة المستقبل بانتخابات التجديد النصفي، نتيجة لتعاون كل أعضائها، مبينًا أنَّ مجلس النقابة سيناقش برنامج النقابة خلال الفترة المقبلة من حيث الملفات الثقافية، والاجتماعية، والاتجاه للنقابة الإلكترونية، وعقد اجتماعات المجلس أونلاين.