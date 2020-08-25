نقيب أطباء الأسنان يعلن تشكيل هيئة المكتب الجديدة: يوسف حمزة أمينا عاما

أعلن الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة، الجديد الذي أسفر عنه أول اجتماع لمجلس النقابة.

وأكّد "هيكل"، أنَّه تمّ انتخاب الدكتور يوسف حمزة أمينًا عامًا للنقابة، والدكتور حسين عبدالهادي أمينًا للصندوق، وأمينًا مساعدًا الدكتور هشام عبدالناصر، والدكتور محمد بدوي أمين مساعد الصندوق.

وشدد نقيب أطباء الأسنان، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، على أنَّه سيتمّ تشكيل اللجان النقابية لتضم في عضويتها أعضاء من مجلس النقابة، وأعضاء من خارج المجلس، مثل لجنة آداب المهنة.

وأشار "هيكل"، إلى أنَّ فوز قائمة المستقبل بانتخابات التجديد النصفي، نتيجة لتعاون كل أعضائها، مبينًا أنَّ مجلس النقابة سيناقش برنامج النقابة خلال الفترة المقبلة من حيث الملفات الثقافية، والاجتماعية، والاتجاه للنقابة الإلكترونية، وعقد اجتماعات المجلس أونلاين.