مؤشرات.. فوز قائمة المستقبل بانتخابات أطباء الأسنان

قال الدكتور يوسف حمزة، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، عن أن المؤشرات شبه النهائية، بعد فرز أصوات الناخبين، أكدت حصول كل من عبير عبداللطيف، وأحمد مسعد، وأشرف زعلوك، على أعلى الأصوات على مقاعد فوق السن بالنقابة العامة، مشيرا إلى أن جميعهم من قائمة المستقبل.

وقال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن المؤشرات شبه النهائية، أظهرت حصول الدكتور إيهاب هيكل على 2333 صوتا، فيما حصل الدكتور حسام أبو ساطي، على 1315 صوتا، وجاء في المرتبة الثالثة الدكتور ياسر الجندي بحصوله على 774 صوتا، أما الدكتور خيري المرسي حصل على 639 صوتا، والدكتورة أميمة المحلاوي حصلت على 520 صوتا.

وأكد فوز قائمة المستقبل بمقاعد تحت السن بأكملها، حيث حصلت الدكتورة نشوى جمال على 2677 صوتا، وحصل الدكتور محمد بدوي على 2626 صوتا، والدكتور محمد خطاب حصل على 2571 صوتا.

وكان قد أعلن الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، في وقت سابق، أن المؤشرات شبه النهائية، بعد فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، أسفرت عن أن نتيجة المناطق جاءت تشير إلى تقدم كل من د. شهيرة معتصم، مقعد القاهرة والجيزة، ود. صفاء فؤاد على مقعد غرب الدلتا.

وفازت بمقعد جنوب الصعيد، د. تيسير قبيصي، وشمال الصعيد، د. أيمن عبدالمتجلي بالتزكية، وشرق الدلتا، د. محمد عبدالمعبود، ووسط الدلتا سيد السجاعي.

وكانت قد انطلقت أمس الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في الساعة العاشرة صباحا تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار نقيبا جديدا ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.

وقال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجراء الانتخابات، تمت وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة، لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقا للقوائم النهائية، يتنافس 10 أطباء أسنان، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور حسام أبو ساطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبو زيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأوضحت القوائم ترشح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 مرشحا على مستوى المناطق، و53 مرشحا على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشحا تحت السن.