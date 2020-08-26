عاجل.. مقتل جندي تركي في العاصمة الليبية طرابلس

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد عناصر الجيش التركي التابع لوحدة الدفاع الجوي في العاصمة الليبية طرابلس.

ونعت الدفاع التركية الجندي الذي يدعى بلال يلماز، عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في تغريدتها، أن الجندي الذي يعمل برتبة "رقيب" تعرض لـ"المضايقة" أثناء تواجده في طرابلس.

ولم تكشف التغريدة عن أسباب مقتل الجندي، الذي لقي مصرعه أمس.

وكانت صحيفة "البيان" الإماراتية، قد سلطت الضوء على الخيبات التي تجنيها تركيا على الساحة الليبية، بفضل الاستعداد القتالي والروح العالية لقوات الجيش الوطني الليبي، ووقوفها على أتمّ الجاهزية للتصدي لأي مغامرة تركية.

وتحت عنوان "ليبيا تكتب نهاية أردوغان"، قالت الصحيفة "إن ليبيا التي يريدها أردوغان ساحة حرب لتصدير أزماته، وحديقة خلفية لتمرير مؤامراته على الأمة، لن تكون أبداً كذلك، بل إنها ستكتب السطر الأخير في نهايته".

وأضافت أن أنقرة تجني الخيبات يوماً بعد آخر على الساحة الليبية، فها هي قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تقف لها ولمرتزقتها بالمرصاد، ويتضح ذلك جلياً من حجم الاستعداد القتالي والروح العالية لهذه القوات، ووقوفها على أتمّ الجاهزية للتصدي لأي مغامرة تركية.