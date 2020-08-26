مستشار الوزراء يكشف تفاصيل الحالة الصحية للطفل "إسلام": أجرى جراحة بالمخ

كشف الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لمجلس الوزراء، تفاصيل حالة الطفل إسلام كرم، الذي يعاني من وجود مياه على المخ، ويحتاج لتدخل جراحي عاجل.

وقال المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة الاستغاثات الطبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنظومة الشكاوى الحكومية، لافتًا إلى أنهم رصدوا حالة الطفل إسلام كرم، الذي يبلغ عمره شهرين، ويعاني من مياه على المخ، ويحتاج لتدخل جراحي عاجل.

وأوضح المصري، أن أسرة الطفل كانت توجهت لوزارة التضامن الاجتماعي، وصرفت وزيرة التضامن الاجتماعي منحة مالية لوالدته، لافتًا إلى أن فريق التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي، تواصل مع وحدة الرصد بخصوص حالة الطفل.

ولفت إلى أنهم تواصلوا مع أهل الطفل، وعرفوا الحالة الطبية، وتم عرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، وأوصوا بنقله بسرعة لمستشفى جامعة عين شمس الدمرداش، وتم نقله بواسطة فريق الاستغاثات الطبية، وتم نقل الطفل للمستشفى، وتواصلوا مع أستاذ جراحة المخ والأعصاب حازم عنتر، وأن الطفل خضع لعملية جراحية، وتمت بنجاح، ويخضع للملاحظة حاليًا، وحالته مستقرة.