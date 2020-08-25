رئيس الوزراء: سنوفر أي مخصصات تُطلب لمشروعات رصف الطرق المحلية فورا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم توفير المخصصات المالية المطلوبة لمشروعات رصف الطرق المحلية على الفور، نظرا لأهمية تلك المشروعات لكل مواطني المحافظات.

وكلف "مدبولي"، خلال اجتماعه اليوم مع وزيري النقل والتنمية المحلية، بالتنسيق بين الوزارتين والمحافظين لإعداد خطة العام المالي المقبل بشأن تطوير الطرق المحلية بالمحافظات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستتوسع في استخدام منظومة إعادة تدوير الطرق الأسفلتية، إلى جانب تطوير المزلقانات، وسنعمل على تذليل أي عوائق في هذا الملف.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة النقل، بشأن هذه المشروعات المهمة، ويتم تذليل أي عقبات من خلال المحافظين، الذين يؤكدون أهمية هذه المشروعات للمواطنين.