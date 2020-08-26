13 معلومة عن الإعلامية الراحلة عفاف عبدالرازق: ارتدت الحجاب عام 92

توفيت فجر اليوم، الإعلامية عفاف عبدالرازق، صاحبة البرنامج الشهير "مجلة التلفزيون"، وظلت لسنوات تفتحه بصوتها: "أهلا بكم مع عدد جديد من مجلة التلفزيون"، التي رحلت عن عمر يناهز 82 عاما.

"الوطن" ترصد لكم أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة:

1- التحقت بالتلفزيون يوم 9 يوليو 1960، إبان فترة دراستها الجامعية في الستينيات، وعملت في العلاقات العامة، وذلك قبل الإرسال الرسمي لماسبيرو بعامين.

2- عملت كمعدة ومخرجة في ماسبيرو، استفادت من ذلك في عملها كمذيعة فيما بعد.

3- عملت كمذيعة ربط في التلفزيون المصري.

4- قدمت بعض البرامج، أشهرها برنامج "الأرض بتتكلم عربي"، الذي كان يعرض نماذج للمصريين الناجحين خارج مصر، وهو أول برنامج يستضيف الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، وأيضًا برنامج "مجلة التلفزيون".

5- أجرت حوارات مع عدد من كبار نجوم الفن والغناء.

6- عملت في تلفزيون الإمارات لمدة 4 سنوات، ثم رجعت لماسبيرو مرة أخرى.

7- تزوجت الكاتب الصحفي نبيل عصمت، صاحب الباب اليومى الشهير "عزيزي" بجريدة الأخبار.

8- شاركت في بعض الأعمال السينمائية والدرامية، في دور المذيعة مثل فيلم "كراكون في الشارع"، مع الفنان عادل إمام والفنانة يسرا، وفيلم "العذاب امرأة" ومسلسل "الجبل".

9- أول من استضاف وسلط الضوء على مواهب عمرو دياب ومحمد ثروت وعلي الحجار وأنغام، حسبما ذكرت في لقاء تلفزيوني لها.

10- سجلت مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، إبان شغله منصب أمير الرياض في التلفزيون المصري، كما سجلت مع الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، ومع نجله الصغير محمد، الذي أصبح ولي عهد أبوظبي، وذلك في التلفزيون الإماراتي.

11- ارتدت الحجاب عام 1992، شغلت منصب وكيل وزارة الإعلام.

12- اعتزلت الظهور كمذيعة على الشاشة بعد حجابها، واكتفت بتقديم بعض البرامج الإذاعية، مثل برنامج "سهرة عائلية" بإذاعة الشرق الأوسط.

13- خرجت على المعاش عام 1998، وحصلت على وسام العلوم والفنون من رئاسة الجمهورية.