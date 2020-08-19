إعلان نتيجة الشيوخ من ماسبيرو يتزامن مع الذكرى الـ60 لاتحاد الإذاعة والتليفزيون

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، في مؤتمر صحفي، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك بمقر مسرح التلفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو.

وذكر مقدما المؤتمر الصحفي، أن إعلان النتيجة من مقر ماسبيرو، يأتي في الذكرى الستين لإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وكان كرم جبر، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، طلب من المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يعلن نتيجة انتخابات الشيوخ من مقر ماسبيرو.

وذكر جبر في كلمته خلال الورشة التي تم تنظيمها من قبل لتغطية الانتخابات، أن طلبه يأتي "لتكون ماسبيرو الذراع الطويلة للاعلام المصرية ولعودة الريادة له".