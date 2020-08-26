وفاة الإعلامية عفاف عبدالرازق.. والجنازة من مسجد الشربتلي ظهر اليوم

أعلن عمرو رجائي، نجل شقيق الإعلامية عفاف عبدالرازق، رحيلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

قال عمرو فى بيان له: "توفيت إلى رحمة الله، الإعلامية عفاف عبدالرازق، صاحبة البرنامج الشهير مجلة التلفزيون، صلاة الجنازة ستقام عند مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، غدا 26 أغسطس بعد صلاة الظهر، بإذن الله، والدفن بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل، أخر مدينة نصر امتداد محور المشير".