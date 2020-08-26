الطب الشرعي: طعنات وجروح ذبحية سبب وفاة ربة منزل وطفليها بكفر الدوار

قال مصدر في الطب الشرعي، إنّ التقرير المبدئي للصفة التشريحية لربة منزل وطفليها عثر عليهم مذبوحين داخل منزلهم بكفر الدوار، أرجع سبب وفاتهم لإصابتهم بطعنات وجروح ذبحية، وجرى أخذ عينات من جثامين الضحايا وإرسالها للمعمل الطبي لإجراء تحليل DNA، بناء على قرار النيابة العامة.

وتكثف مباحث كفرد الدوار بالبحيرة لكشف غموض العثور 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وتلقي اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثث كل "ياسمين ع" (23 عاما)، وطفليها "علي ا. ف" (3 أعوام)، وشقيقه محمد (3 أعوام)، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.