انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث 3 أطفال ألقاهم والدهم أمام قطار بالمنيا

بدأت نيابة بندر ملوي، بإشراف المستشار تامر مطيع المحام العام لنيابات جنوب المنيا، التحقيق مع المتهم بقتل أبنائه الثلاثة، بإلقائهم أمام قطار، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث القتلى الـ3.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يعاني من حالة نفسية سيئة منذ عام وجاء إلى المنزل وأخذ الأطفال وخرج بهم ثم ألقاهم أمام قطار، وعقب ذلك رشق الأهالي بالطوب والحجارة محاولا الهرب، لكنهم نجحوا في الأمساك به، وتسليمه لرجال الشرطة، وتم نقل جثث الأطفال لمشرحة مستشفى ملوى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال.

انتقل اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، إذ تبين قيام سائق يدعى "محمد علي" 50 عاما، مقيم بمعصرة ملوي، بالتخلص من أطفاله الثلاثه بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلي القاهرة.

وكشفت التحريات الأولية أنه مختل عقليا، وقد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر6 سنوات، ومنه 4 إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.