رئيس هيئة الاستثمار يتفقد "صناعية الكوثر" ويلتقي مستثمري سوهاج

يبدأ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار محمد عبدالوهاب، اليوم، زيارة إلى محافظة سوهاج، يستقبله خلالها محافظ الإقليم، اللواء طارق الفقى، كما يلتقي عدداً من المستثمرين بالمحافظة.

ومن المقرر أن يزور رئيس هيئة الاستثمار مركز خدمات المستثمرين، وبعد ذلك يتوجه لزيارة المنطقة الصناعية بحي "الكوثر"، كما يتفقد مصانع الكرتون والبلاستيك وقرية النسيج اليدوي بالمنطقة.

كما يعقد رئيس الهيئة لقاءً مع محافظ سوهاج، بحضور نائبه الدكتور أحمد القاضي، ويعقب اللقاء عقد اجتماع مع عدد من المستثمرين بالمحافظة، للتعرف على احتياجاهم ومناقشة المعوقات التي تواجههم في الاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظة.