"ليلى" ماتت بـ"نطحة خروف" في سوهاج: جالها نزيف بالمخ

لقيت ربة منزل من محافظة سوهاج مصرعها، إثر إصابتها بنزيف في المخ، عقب تلقيها "نطحة" من خروف، أثناء تواجدها داخل حوش الماشية بمنزلها، بدائرة مركز العسيرات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "ليلى أ. ع."، 76 سنة، ربة منزل، وتقيم بناحية "أولاد حمزة"، دائرة المركز، جثة هامدة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال نجلها "محمد م. أ."، 49 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد والدته بحوش الماشية، تلقت "نطحة" من أحد الخراف، أسفرت عن وفاتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.