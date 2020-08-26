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محمود مسلم

وفيات كورونا في الهند تقترب من 60 ألف حالة

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أ ش أ
09:48 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الهند

الهند

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الهندية، تسجيل 67 ألفا و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز عدد حالات الإصابة الإجمالي في البلاد عتبة 3.2 مليون.

وذكرت صحيفة إنديا توداي الهندية، اليوم الأربعاء، أنّ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1059 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 59 ألفا و449 شخصا.

يذكر أنّ الهند أشدّ دول آسيا تضرّرا من الفيروس، والثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة.

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