أكثر 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند لليوم السابع على التوالي

سجلت الهند أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي، إذ انتقل تفشي الوباء من المدن الكبرى إلى الأصغر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، أنّ البلاد سجلت 60975 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3.17 مليون، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وزادت حالات الوفاة بواقع 848 حالة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58390 حالة.

وكانت وزارة الخارجية الهندية، أعلنت الجمعة الماضي، أنّها تقدمت بطلب لروسيا لتزويدها ببيانات ومعلومات حول اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، إنّ البيانات والمعطيات حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مطلوبة من قبل مجموعة الخبراء الوطنية الهندية، التي ستفحص جميع اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن وتحدد أي منها ستتعاقد على انتاجه في الهند.