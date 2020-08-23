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محمود مسلم

أفغانستان: القبض على عضو بارز في طالبان خلال عملية مشتركة بكابول

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09:29 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
عناصر من حركة طالبان

عناصر من حركة طالبان

 أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد إلقاء القبض على قائد وحدة بحركة طالبان خلال عملية مشتركة في مدينة كابول .

وذكرت الدفاع الأفغانية - في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - أنه تم تنفيذ عملية مشتركة في قريتي "صالح خلي وبويا زار" بمنطقة "شاكاردارا" في كابول، وتم القبض على العضو البارز بالحركة ملا أختار، مضيفة أن أختار كان متورطا في أنشطة إرهابية بمنطقة "شاكاردارا" مؤخرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه طالبان والحكومة الأفغانية مفاوضات للبدء قريبا في محادثات بشأن التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب طويلة الأمد في أفغانستان.

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