صرف 92 ألف جنيه لـ7 شباب لإقامة مشروعات صغيرة ببني عبيد في الدقهلية

وافق حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، بتوجيهات من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على صرف دفعة جديدة من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين برئاسة المركز، بدون فوائد دفعة شهر أغسطس 2020 وذلك بإجمالي مبلغ 92 ألف جنيه، موزعة على 7 شباب بنطاق مركز ومدينة بنى عبيد.

وقال قابيل، إن عدد الشباب الذين استفادوا من الدفعة الجديدة عدد 7 أفراد، ذكور، وإناث، وذلك للاستفادة منها لإقامة وفتح مشروعات مختلفة (أدوات منزلية، مشغل خياطة، ملابس جاهزة، بقالة، بيع كاميرات مراقبة، مكتبة تصوير، مكتب رحلات) لتكون مصدر دخل ثابت لهم ولأسرهم.

وأضاف رئيس المركز، في بيان صحفي، أن إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم، عن شهر أغسطس يصل إلى 92 ألف جنيه موزعة على 7 شباب، بدون فائدة، يعطى للمستفيد سماح 3 شهور من بعد الحصول على القرض ويتم السداد على 3 سنوات بطريقة ميسرة.

وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض جهاز تشغيل الشباب، وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتوفر فرص عمل جديدة، مشيرا لأهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط المطلوبة للحصول على القرض.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بالشباب وإتاحة فرص عمل جديدة وتوفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، للعمل على تشجيع الشباب بالعمل الحر.