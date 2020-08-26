آخر فرصة للعمالة غير المنتظمة: منحة الرئيس في الماكينات حتى الخامسة

كشفت مصادر حكومية مسؤولة أن اليوم الأربعاء آخر موعد لصرف منحة الرئيس للمتخلفين عن الصرف من الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة، للذين لم يصرفوا خلال الأسبوع الماضي، نظرا لإجازة رأس السنة الهجرية.

قيمة الدفعة 500 جنيه لكل مستحق من إجمالي 800 مليون جنيه

وأضافت المصادر لـ "الوطن" أن قيمة الدفعة وقدرها 500 جنيه موجودة في ماكينات الـ ATM ماكينات الصرف الآلي المخصصة لصرف المنحة حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، مؤكدة أن هناك إجراءات صعبة لاستعادة قيمة المنحة إذا فاتت الفرصة المستحقين لصرفها اليوم.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد أعلن أن صرف المنحة يتم على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 أغسطس الجاري، من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه سيخطر المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة عبر رسالة sms تصله على رقم هاتفه المحمول الذي سجله عند التقديم للحصول على المنحة في شهر مايو الماضي.

وأشار الوزير إلى أن عدد المستحقين لصرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية يبلغ مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وأكد أن إجمالي المبالغ التي تصرف لهذه الدفعة من المنحة الرئاسية يزيد على 800 مليون جنيه، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية.

وأوضح الوزير أن اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزارات القوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، كانت قد حددت موعد صرف الدفعة الثالثة خلال الأيام الخمس من الأحد 16 إلى 20 أغسطس 2020، باعتباره مناسبا، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، ولكن دخل في هذه الأيام يوم إجازة رأس السنة الهجرية، مما تسبب في عدم صرف لعدد من المستحقين، لذلك تم إعطاء يومي 25 و26 أغسطس الجاري للمستحقين لاستكمال الصرف.

وطمأن الوزير المستحقين بأن الـ 500 جنيه المنحة الرئاسة موجودة في حساباتهم حتى بعد انتهاء استكمال الصرف، ولا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي بفرع البريد والبنك الزراعي المصري إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين، مؤكدا إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة دون خصم أي عمولات.

وشدد وزير القوى العاملة على أن الدولة المصرية بذلك تكون قد أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.