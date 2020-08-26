أستاذ عظام عن إصابة اليوتيوبر عمرو راضي بـ"الديسك": الألم يكون خفيفا ويستمر أيام

أعلن اليوتيوبر إسلام طارق، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تطورات الحالة الصحية لليوتيوبرعمرو راضي، مشيرا إلى أنه مصاب بالديسك.

ومن جانبه قال الدكتورعبدالفتاح سعود، أستاذ العظام بطب عين شمس، إن مرض الديسك أو الانزلاق الغضروفي، هو حالة يمكن أن تحدث في أي مكان على طول العمود الفقري، ولكنها فى الغالب تحدث أسفل الظهر.

وتابع "سعود" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" معظم الحالات يكون الألم أسفل الظهر ويكون بسيط ويستمر هذا الألم لبضعة أيام ويتحسن، لافتا إلى أن الأعراض تتمثل فى الإحساس بالوخز في الساق أو القدم، وضعف في الساق أو القدم، وعرق النسا وهو ألم حاد يمتد من الأرداف إلى أسفل ظهر إحدى الساقين يحدث بسبب الضغط على العصب الفقري.

وأضاف: هناك عوامل تساعد فى الإصابة بالديسك منها رفع الأشياء بطريقة غير صحيحة فمثلا استخدام عضلات الظهر بدلا من الساق لرفع الأشياء الثقيلة يؤدي إلى انزلاق غضروفي، وزيادة الوزن تؤدي الى الإصابة بالانزلاق الغضروفي والتدخين ايضا، وقيادة السيارة والجلوس لفترات طويلة

وأوضح أستاذ العظام بطب عين شمس طرق الوقاية من مرض الديسك، مؤكدا أن معظم الحالات إصابات الظهر مع العلاج تهدأ خلال أيام تقريبا أسبوع، وإذا لم ينتهى الألم يلجأ للعلاج الطبيعى من خلال الطبيب المعالج، وهناك حالات حرجة تحتاج للجراحة.