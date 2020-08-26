استعداداً لعودة صلاة الجمعة.. نصائح للمصلين للوقاية من كورونا

عقب قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة في المساجد، وفق ضوابط جرى وضعها من قبل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، يتخوف مواطنون من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إليهم، خلال التجمعات في المساجد، لاسيما مع توقع وجود أعداد كبيرة في صلاة الجمعة، بعد غياب دام لعدة أشهر.

"الوطن" تقدم مجموعة من النصائح للمصلين، للوقاية من العدوى خلال أداء الصلاة، من خلال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ.

في البداية، أكد "أبو سمرة" على ضرورة اتخاذ المواطن، الذي سيذهب للصلاة في المسجد، عدة إجراءات احترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، أولها عدم ذهاب كل من يشعر بأعراض مرضية، مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو وجود كحة أو سعال أو ضيق في التنفس، لعدم نقل العدوى إلى غيره من المصلين، ويٌفضل لكبار السن أداء الصلاة في المنزل، تجنباً لحدوث مضاعفات، أو إصابتهم بالعدوى.

وأوضح نقيب أطباء كفر الشيخ أنه يجب على المصلين تجنب المصافحة والقبلات والأحضان تماماً، فضلاً عن حمل أدوات الوقاية الشخصية، مثل معقم اليدين والكحول، وسجادة الصلاة الخاصة به، مع الحرص على عدم تبادلها مع غيره من المصلين، حفاظاً على نفسه وعلى غيره، مضيفاً أنه يجب على المصلين الوضوء في منازلهم، قبل الذهاب للصلاة، وذلك منعاً للعدوى داخل دورات المياه.

وأشار إلى انه يجب على المصلين الحفاظ على مسافات الأمان واتباع التعليمات داخل المساجد، ولاسيما عقب وضع وزارة الأوقاف لعلامات تباعد إرشادية داخل المساجد، وتجنب الزحام، وفي حالة وجود زحام يجب عليه الخروج، حفاظاً على حياته، وخاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلاَ عن الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وعدم الذهاب إلى المسجد قبل فترة طويلة من الصلاة.

وتابع "أبو سمرة" أنه يجب على المصلين عدم تبادل الأدوات أو الأشياء، مثل المصاحف، أو حتى معقم اليدين، وفي حال الشعور بأي أعراض على المصلي، يتوجب عليه ترك المكان فوراً، بالإضافة إلى الالتزام بآداب العطس، على أن يكون في منديل ورقي، ويجرى التخلص منه في سلة القمامة، وتطهير اليدين بعدها، بالإضافة الى حمل زجاجة مياه، وعدم تبادلها مع الآخرين.