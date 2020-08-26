صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية ويوجه بتوفير الهدوء

تفقد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، اليوم الأربعاء، عدداً من لجان الثانوية العامة، لمتابعة أداء الطلاب امتحانات الدور الثاني، رافقه خلالها مدير الأمن، اللواء خالد العزب، ونائب المحافظ، عمرو البشبيشي، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، إضافة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، ومدير التعليم العام، الدكتور سلامة الويشي.

واطمأن المحافظ على طلاب مدارس بيلا، الذين يؤدون الامتحان داخل لجنة مدرسة "الشهيد مصطفى سمير بدوى"، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتابع تسليم الطلاب الكمامات وأدوات الوقاية الشخصية، موجهاً بتوفير الهدوء للطلاب، والحرص على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب.

وأكد "نور الدين" أن جهود الدولة موجهة لتوفير جو آمن للطلاب، مشيراً إلى أن 4 وزارات تشارك فى المجهود المبذول، ممثلة في 4 مديريات، وهي التعليم والصحة، من أجل اتخاذ الإجراءات الصحية، والحكم المحلي من خلال أعمال التعقيم الداخلي والخارجي وانتظام لجان الامتحانات، ومديرية الأمن من خلال فرض حرم آمن بمحيط كافة المدارس، مشيراً إلى أن هدف الدولة توفير جو آمن وصحي للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل هدوء.