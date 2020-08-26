ضبط 225 قطعة سلاح و301 قضية مخدرات وتنفيذ 86082 حكم

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (225 سلاح نارى ، بحوزة 175متهم).. وذلك على النحو التالى:

(21) بندقية آلية .

(34) بندقية خرطوش.

(39) طبنجة .

(131) فرد محلى.

(2305) طلقة مختلفة الأعيرة.

ضبط (245) قطعة سلاح أبيض.

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (86082) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(362) حكم جناية.

(25765) حكم حبس جزئى.

(4981) حكم حبس مستأنف.

(43871) حكم غرامة.

(11103) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (1) تشكيل عصابى ، ضما متهمان ، إرتكبوا (8) حادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (301) قضية مخدرات بحوزة (325) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 52,050كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (18,925 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,933 كيلو جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (285 جرام ) .

كمية من مخدر الشابو وزنت (213 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2,915كيلو جرام)

كمية من مخدر الفودو وزنت (530جرام).

عدد (5689) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (58) متهمين .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (38) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (465) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة الركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (1) دراجة نارية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28501) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.