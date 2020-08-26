"التخطيط": توقيع بروتوكول مع الهلال الأحمر للتعاون في مجالات التدريب

قالت الدكتورة دينا طلعت، رئيس وحدة المسار الوظيفي بالمعهد القومي للتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط، إن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، هو الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعلنت "طلعت" أنه من ضمن جهود الوزارة في تأهيل ورفع كفاءات موظفي الدولة وغيرهم من طلبة الجامعة والمجتمع المدني، استحدث المعهد وحدة المسار الوظيفي للعمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات العمل ومواكبة التطورات.

وأضافت "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه من ضمن هذه التطورات هو أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، الذي يواجهه العالم كله حاليًا، ووجدنا أن الهلال الأحمر المصري عمل مبادرة "حملة متطوع لكل شارع" بغرض تأهيل المواطنين والمجتمع لتوفير معلومات عن الفيروس.

وتابعت أنه تم التعاون مع الهلال الأحمر لعمل شق آخر وهو ليس فقط تأهيل الشارع المصري، ولكن تأهيل الكوادر الحكومية والجهاز الإداري للدولة مع بداية عودة المواطنين لعملهم وبدء الدراسة، وتم تعريف الموظفين بأساسيات التعامل مع كورونا.

واستكملت أن العدد المستهدف سيكون 5 متطوعين من كل جهة حكومية، سيحصلون على الكورس التدريبي "أونلاين"، الذي سيغطي مواضيع متعلقة بالفيروس وكيفية التعامل معه، الدعم النفسي، دليل إجراءات سلامة، كيفية استخدام الطوارئ، سبل مكافحة العدوي، التوعية الصحية اللازمة، وإجراءات العزل المنزلي، وسيكون هناك امتحان في النهاية "أونلاين" لكي يستطيع المواطنون مساعدة المصابين.

وأكدت رئيس وحدة المسار الوظيفي بالمعهد القومي للتنمية المستدامة، أن الوحدة هدفها الأساسي توفير فرص تدريب تسهم في بناء قدرات وتطوير مهارات الأفراد.