"التخطيط" تستعرض خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية بخطة 2020-2021

أصدَرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يستعرض خدمات قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية بخطة العام المالي 20/2021، والبرامج الأساسية التى تتضمنها والمستهدفات التنموية للقطاع، والقضايا الأساسية المرتبطة به.

وأكّدت دالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنَّ خطة الرعاية والحماية الاجتماعية بالعام المالي 20/2021 تتضمن خمسة برامج أساسية تنبثق منها برامج فرعية، مُمثّلة في برنامج الحماية الاجتماعية والذي يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في حماية الأسر من الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية، وفي خفض نسبة الفجوات بين السكان، ويضم ثلاثة برامج فرعية، هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة من النكبات والكوارث الفردية والجماعية (مثل أزمة فيروس كورونا)، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير خدمات تأمينية جيّدة ومُميكنة لجميع الفئات العاملة، وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.أضافت السعيد أن البرنامج الثانى هو برنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية؛ بهدف تمكينهم ودمجهم مُجتمعيًا، ويضم برامج فرعية للطفولة الـمبكّرة، وجودة خدمات الأسرة والطفولة، ورعاية وتأهيل الأطفال بلا مأوى، وتأهيل الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، والارتقاء بجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير خدماتها، وبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتنمية للمرأة والشباب، ويضم أنشطة دعم الأسر المنتجة والـتأهيل المهني والحرفي للشباب، وبرامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى برنامج تنمية الشراكات بهدف مُساهمة الأطراف الـمعنيّة في تحقيق التنمية الـمُستدامة، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيّات والمؤسسات الأهلية أو الوسائل الإعلامية أو الشركاء الدوليين، وبرنامج التطوير المؤسسي للجهاز الإداري؛ بهدف تحسين مستويات الأداء والارتقاء بالخدمات الـمقدّمة، مثل تطوير نظم وآليات الرقابة والمتابعة، وإدارة المعلومات، وتطوير الـموارد البشرية.

التخطيط: نستهدف وصول الدعم النقدي لـ11.8 مليون مواطن.. واستفادة 2.48 مليون أسرة

وحول الـمُستهدفات التنموية لقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية في خطة 20/2021؛ أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية فمن المستهدف أن يصل عدد السكان الذين يشملهم الدعم النقدي إلى 11.8 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 2.95 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي ممن لديهم بطاقات تموين إلى 2.48 مليون أسرة، وعدد الأسر التي سيتم تلبية احتياجاتها الأساسية ضمن خدمات برنامج "سكن كريم" إلى 30 ألف أسرة.

وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى أنه من المستهدف أن تصل عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحاصلة على الاعتماد إلى 100 مؤسسة، وعدد مؤسسات الرعاية التي سيتم تطوير بنيتها التحتية إلى 100 مؤسسة، وعدد 30 ألف من المسنين المستهدفين للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونحو 100 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة المستهدفين لاستكمال آلية الكشف الطبي المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة، و70 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على مزايا الدعم النقدي بتقارير القومسيون المستحدثة، إضافة إلى وصول عدد مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة المطورة إلى 150 مؤسسة.

وفيما يخص التنمية الاجتماعية، أوضح التقرير أنه من المستهدف في خطة 20/2021 أن تصل حجم الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة إلى 18 مليون جنيه، وعدد فرص التوظيف وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب إلى 70 ألف فرصة، وعدد النساء اللاتي سيتم تعزيز قدراتهن في مجال قطاع الأعمال والتسويق إلى 40 ألف، وعدد المستهدفين من حملات التوعية ضد التعاطي والإدمان إلى مليون و200 ألف، وعدد مراكز العلاج من الإدمان والتعاطي على مستوى الجمهورية التي سيتمّ إضافتها إلى 27 مركزًا، كما أنَّه من المستهدف رفع نسبة الاستثمارات المالية الخاصة ببنك ناصر.

ولفت تقرير وزارة التخطيط إلى القضايا الأساسية المرتبطة بقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية والمتمثلة فى قضية ارتفاع نسبة الأمية، حيث تستهدف خطة التنمية 20/2021 خفض نسبة الأمية (10 سنوات فأكثر) من نحو 25.8٪ (تعداد 2017) إلى نحو 22٪ في نهاية عام 20/2021.تابع التقرير أنه بالنسبة لقضية الفقر؛ تستهدف خطة 20/2021 خفض الفقر بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط سنوية وذلك من خلال خفض معدل الفقر على المستوى القومي من 32.5٪ عام 17/2018 إلى 30٪ عام 20/2021، وخفض مُعدّل الفقر المدقع إلى 5٪ باستهداف الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، وأن تنخفض نسبة الفقراء المدقعين إلى جملة الفقراء من 5:1 في عام 17/2018 لتُقارِب 1 : 4 في عام 20/2021.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى عدد من الـمُبادرات لتحسين أحوال الفقراء والمتمثلة في مُبادرة "حياة كريمة" والتي تتمثل أهدافها الاستراتيجية في بناء الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائق ومنتج، موضحًا أن الخطة الاستثمارية الـمُوجّهة لـمُبادرة حياة كريمة لعام 20/2021 تتضمن 8 مليارات جنيه في 357 قرية، إضافة إلى مُبادرة تنشيط عجلة الإنتاج لتحقيق استقرار السوق واحتواء التضخّم والتي تستهدف العمل على زيادة المعروض السلعي في الأسواق بصفة مُنتظمة مع توفير احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، وبأسعار مُناسبة تتفق والقوى الشرائية للمواطنين، فضلًا عن مُبادرة الحماية الاجتماعية للطبقة المُتوسطة.