التخطيط: الأقمار الصناعية رصدت 320 ألف متغير مكاني في عام ونصف

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية المعلوماتية، إنّ مركز رصد مخالفات البناء المخالف بالأقمار الصناعية يقوم على محورين أساسيين، الأول تصوير الأقمار الصناعية، وينتج عنها صور فضائية تتكامل مع صور وتطبيقات على أحدث النظم التكنولوجية.

وأضاف عبدالحفيظ، خلال لقاء بنشرة أخبار dmc، المذاع على شاشة قناة dmc، أنّه تم البدء في عملية تحليل دوري وثابت لهذه الصور، وكتابة تقرير عن التغيرات المكانية على أرض الواقع بشكل يومي، وخلال العام والنصف الماضيين جرى رصد ما لا يقل عن 320 ألف متغير مكاني، ويتم مخاطبة المحافظات بشكل دوري، لتنفيذ إجراءاتها اللازمة، منها المخالف والمقنن.

وأشار إلى الاستفادة من الصور والأنظمة والتطبيقات المتكاملة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها من حيث معدلات التنفيذ ومطابقته للتوقيتات المحددة، كما يمكن متابعة المحاصيل الزراعية وحجم إنتاج محصول معين في هذه الفترة، والمساحة المزروعة به، أو الأمراض التي قد تصيب المحصول.

وأوضح أنّ المركز يرسم كل منشأة على خريطة مصر، وهذا يصب في بناء منظومة تخطيط متكاملة حتى نستطيع توجيه مشروعات التنمية واستثمارات الدولة في مسار صحيح.