الري السودانية تحذر من فيضانات في الخرطوم غدا

حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، من أن محطة الخرطوم ستسجل غدا الثلاثاء 17.30 مترا، متجاوزا أعلى رقم سجلته في سبتمبر من العام الماضي (17.26) مترا بـ4 سم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقالت اللجنة، في بيانها اليومي، إنها ظلت تتابع موقف الفيضان بالبلاد من خلال محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان، موضحة أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 21، 22 و23 أغسطس كانت 17، 10 و15 ملم على التوالي، مما يؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الإثيوبية ليوم غد الثلاثاء، ليكون الوارد في حدود 675 مليون متر مكعب.

وكان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 22 و23 أغسطس 15 و13 ملم على التوالي، مما يؤدي إلى ارتفاع في مناسيب أعالي نهر عطبرة في اليومين المقبلين.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الثلاثاء على النحو التالي:

- قطاع الدمازين – سنار سيشهد ارتفاعاً (في حدود 4 سم).

- قطاع سنار - الخرطوم سيشهد ارتفاعاً (في حدود 8 سم).

- قطاع الخرطوم - عطبرة سيشهد ارتفاعا ( في حدود 5 سم).

- قطاع خشم القربة - عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 5 سم).

- قطاع عطبرة - سد مروي سيشهد استقرارا.

- قطاع سد مروي - دنقلا سيشهد ارتفاعاً (في حدود 4 سم).

وأكدت لجنة الفيضانات، أن مدينة ود مدني سجلت، اليوم، 20.33 مترا ويتوقع أن تسجل غدا الثلاثاء 20.44 متراً وبعد غد الأربعاء 20.46 مترا، فيما كان أعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 مترًا في أغسطس 1946.

وسجلت محطة الخرطوم، اليوم، 17.22 متراً ويتوقع أن تسجل غدا الثلاثاء 17.30 مترا وبعد غد الأربعاء 17.26 مترا، بينما كان أعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 مترا في سبتمبر من العام الماضي.

وسجلت محطة شندي، اليوم، 17.93 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 18.00 مترا وبعد غد الاربعاء 17.95 مترا، مقارنة بأعلى منسوب 18.07 مترا، سجل أيضا في أغسطس من العام الماضي.

وسجلت محطة عطبرة، اليوم، 16.15 متراً ويتوقع أن تسجل غداً 16.16 مترا وبعد غد الأربعاء 16.10 متراً، وكانت عطبرة سجلت أعلى منسوب لها 16.64 مترا في أغسطس 2001 .

وسجلت محطة دنقلا، اليوم، 15.20 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 15.25 مترا وبعد غد الأربعاء 15.20 مترا، وكان أعلى منسوب سجلته دنقلا 15.93 مترا في أغسطس 2001.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والسودانيين، اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.