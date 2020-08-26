ضبط تشكيل لغسيل أموال تجارة المخدرات بالدقهلية

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهليةـ اليوم، 4 أشخاص لقيامهم بغسـل مبلغ 5 ملايين جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 4 من العناصر الإجرامية، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وكشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن قيام هؤلاء الأشخاص بغسل تلك الأموال، المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي الزراعية والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه تقريباً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.