رئيس مدينة ملوي يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية

تفقد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، في جنوب محافظة المنيا، صباح اليوم، عدداً من لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، للاطمئنان على حسن سيرها، وشملت الجولة لجنة مدرسة "الأمل" للصم وضعاف السمع بالمدينه.

وكان محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، قد تابع في وقت سابق سير امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، والمنعقدة داخل 23 لجنة، تستقبل 10634 طالبا وطالبة.

واطمأن المحافظ على الإجراءات المتخذه لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان، وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات او تكدس أمام اللجان.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقديم كل أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، مع تذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب، بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.