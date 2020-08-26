الحكومة: لقاح كورونا لن يمنع انتقال الفيروس

فجّرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذقبل قليل.

وقالت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إنّ التوصل للقاح لن يمنع انتقال العدوى، لكن سيُقلل فرص انتشارها، موضحة أنّ حال الإصابة مع أخذ اللقاح، سيُقلل ذلك من شدة الأعراض.

واستعرضت الوزيرة أمام اجتماع مجلس الوزراء، الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة، للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، موضحة أنّها تشمل زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، خاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلا عن استكمال التوعية باتباع الإجراءات الاحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة.

وأشارت إلى أنّ مساعي الحكومة لتجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، قد يفرض اتخاذ اجراءات صارمة من قبل الدولة لإعادة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.