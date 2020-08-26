تفاصيل مساعي الحكومة لتوفير لقاح كورونا خلال 6 أشهر

منذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد في الصين لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي، ومن ثم توغله في جميع أنحاء الأرض، وأصبح العالم في سباق مع الزمن لإيجاد لقاح من شأنه القضاء على الوباء وعودة الأمور لطبيعتها من جديد.

وكشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل العمل على توفير لقاح فيروس كورونا داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

مجاهد: مصر اتفقت مع التحالف الدولي للتطعيمات على 20% من احتياجاتها للقاحات

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إن هناك خطوات جادة تتخذها الحكومة المصرية من خلال وزارة الصحة للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سواء بإنتاج اللقاح أو تصنيعه أو شراء حصتها من خلال التواصل مع التحالف الدولي للتطعيمات، موضحًا أن هذا التحالف وعد بتوفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات.

وأوضح أنه في الوقت ذاته، يتم التواصل مع 5 جهات أخرى عالمية من أجل توفير أول لقاح يتم اصداره، حيث أن مصر في تواصل مع كل دول العالم وكل الجهات الدولية، والشركات التي تُجرى تجارب سريرية على أي لقاح من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث يجري التواصل مع تلك الجهات بشكل يومي.

مجاهد: اتفاق مع الصين على تصنيع لقاح كورونا.. وتوفيره خلال 6 أشهر

وأكد أن مصر تتعاون مع إحدى الشركات الصينية التي انتهت مؤخرًا من المرحلة الثالثة من لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنه كان هناك لقاءً منذ حوالي شهر جمع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والسفير الصيني بالقاهرة بشأن دراسة توقيع اتفاقية فور الانتهاء من التجارب السريرية، أن تحصل مصر على اللقاح فور ثبوت فعاليته، وكذلك انتاجه في الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات، وسيكون هناك نقل تكنولوجيا من الجانب الصيني إلى مصر".

وتابع: "فور إنهاء إجراءات التوقيع، ومراسم الاتفاق وجوانبه بين مصر والصين، سيجري فورًا بدء العمل على انتاج اللقاح، ونحصل على المنتج الذي يكفي احتياجات مصر من اللقاح".

وأردف: "إحنا جاهزين وعندنا خطوط تكفي، وجاري نقل التكنولجيا من الصين للمصانع الخاصة بانتاج هذا اللقاح في مصر والاطمئنان على خطوط الانتاج، و فور بداية الانتاج على طول هنقدر ننتهي ونلبي احتياجات الشعب المصري، يعني لو مثلا الاتفاقية بين وزيرة الصحة مع الجانب الصيني هتبقى في أول 9 أو نصف 9 القادم، ممكن نأخذ حوالي 5 شهور ويكون عندنا لقاح، 6 شهور على الأقل ونكون أنتجنا اللقاح".

مجاهد: "أي لقاح هيكون جاهز مصر ستحصل على حصتها منه"

وأكد مجاهد، أنه إذا كانت هناك جهات دولية أخرى انتهت من المرحلة الثالثة السريرية الخاصة بلقاح كورونا، سيتم الحصول عليه فورًا، فمصر تشارك مع جهات عديدة في التجارب السريرية على لقاح كورونا، "أي لقاح هيكون جاهز مصر ستحصل على حصتها فيه فورًا"، موضحًا أن الشراكة بين مصر والصين في مسألة انتاج اللقاح الخاص بكورورنا به دراسات عديدة وتم دراسته بشكل تفصيلي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحكومة المصرية مستمرة في البحث عن لقاح كورونا بخطوات سريعة جدا وجادة للغاية، وتسير في طريق توفير اللقاح أو التطعيم لشعب مصر، مؤكدًا أن عملية انتاج اللقاح الصيني في مصر يتوقف على الاجراءات، فمصر لا تتأخر في مثل هذه الأمور، "بالعكس إحنا بنجري"، موضحًا انه بمجرد توقيع الاتفاقية مع الصين الشهر المقبل سيتم الانتاج.