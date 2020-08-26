حفلات الزفاف والمقاهي كلمة السر لحصد الأصوات في إعادة "الشيوخ" بدمياط

لجأ حمدي عبد المجيد شلبي عاشور، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية على مقعد الإعادة إلى أسلوب جديد في الدعايا الانتخابية، حيث حرص على حضور حفل لأحد الأهالي بكفر البطيخ، والتقى بالأهالي هناك، والتقط الصور التذكارية مع المواطنين.

كما حرص "عاشور" على لقاء المواطنين على المقاهي، للتحدث معهم حول رؤيته الانتخابية خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته، حرص حزب مستقبل وطن على إقامة حفل حضره أعضاء الحزب، للاحتفال بفوز محمد علي أبو حجازي بمقعد القائمة الوطنية عن الحزب، والمهندس وليد صلاح التمامي مرشح الحزب على المقعد الفردي، حيث فازا من الجولة الأولى وأكدا دعمهما ومساندتهما لأحمد عبد الشافي البلشي، والمقرر أن يخوض جولة الإعادة أمام مرشح حزب الحركة الوطنية على المقعد الفردي الثاني .

وأكد عدد من داعمي "البلشي" ضرورة مناصرته للنهاية للفوز بالمقعد، ليصبح لمركز كفر سعد الذي ينتمي إليه المرشح متحدثًا باسمهم في المجلس.