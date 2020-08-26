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محمود مسلم

تحرير 9 مخالفات تموينية في حملة على الأسواق بمدينة سفاجا

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شاذلي عبدالراضي
05:15 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
حملة تموينية على الأسواق بسفاجا

حملة تموينية على الأسواق بسفاجا

شنت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، حملة على المحال التجارية والأسواق بالتنسيق مع تموين البحر الأحمر سفاجا، أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الاسعار و6 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

وأشارت رئيس مدينة سفاجا في تصريح لها اليوم، إلى أن لجانا من إدارة التموين قامت بالمرور على المخابز البلدية بالمدينة، حيث تم التأكد من وفرة الخبز والتزام المخابز بمواصفات الرغيف والوزن طبقا للمواصفات.

وأكدت على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء و توفير جميع السلع وعدم الاحتكار و التصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع و مكافحة الغش التجاري.

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