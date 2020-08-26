بالصور.. نائب وزير الطيران المدني يتفقد مطار الغردقة الدولي

تفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، مطار الغردقة الدولي، يرافقه الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، لمتابعة سير العمل والإطمئنان على تنفيذ الاجراءات الوقائية بالمطار، من كاميرات حرارية، وملصقات التباعد الاجتماعى، لضمان سلامة المسافرين والعاملين، وذلك فى إطار توجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة.

وخلال الجولة، تفقد الطيار منتصر مناع صالة السفر والوصول بمبنى الركاب، رقم 1 والمبنى الجديد رقم 2، وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة، ومنطقة السيور بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط، وجميع مواقع الطائرات والترمك، وتابع، الخدمات المقدمة للعملاء، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام الركاب السائحين.

كما تابع مناع، توصيات اللجنة العليا التى وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتشكيلها، لحصر وفحص كل الشحنات وحاويات المواد الخطرة، وساحات التخزين بالمطارات المصرية، حيث تفقد ساحات وأماكن التخزين واطمأن على مدى تطبيق الاجراءات الإحترازية، التي اتخذتها اللجنة العليا لفحص المواد الخطرة، ومتابعة نقلها بطرق ووسائل آمنة، بعيدا عن محيط المطار والتواجد العمرانى.

كما اطمأن على كل الوسائل، التي تضمن أقصى مستوى أمان فى تخزين ونقل البضائع.

واختتمت الجولة، بتفقد إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية، وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة، وزيارة مواقع الخدمة المدنية والمطافئ.

ويشهد مطار الغردقة، توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية.