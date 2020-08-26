مستشار الرئيس للصحة: ندرس منح شهادة مهنية موحدة للأطباء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه يتم دراسة على منح شهادة تدريب أطباء أو شهادة مهنية طبية مصرية موحدة، ويندرج تحتها شهادات متخصصة لمختلف التخصصات، بينما الشهادات الأكاديمية ستمنح للزملاء الراغبين في العمل بالجامعة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بهذا الموضوع.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن رفع كفاءة الأطباء ينعكس بشكل كبير على نوعية الخدمة الطبية وجودتها، "لو فيه خبرة كويسة جدا والكوادر الطبية مدربة، ودة اللي بيحصل حاليا، بدل ما العيان يقعد في المستشفى أسبوع، ممكن يقعد 3 أيام، دة توفير ماديا ونفسيا".

وأشار إلى أن الأداء الجيد يحمل توفير كبير من المستلزمات والأدوية ومشكلتها، ويعد عائدا آخر للدولة، مؤكدا أنها منظومة متكاملة تعود على المواطن والدولة، إذ أن جودة الإنسان في رعايته طبيا وأن يكون سليم ومعافا ليس فقط جسمانيا لكن أيضا نفسيا.