زايد تطالب بتحاليل PCR لسائقي شاحنات البضائع العاملين بالسفر الدولي

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بضرورة إجراء تحليل "PCR"، للعاملين على شاحنات البضائع الذين ينقلون البضائع من مصر لدول أخرى، للوقاية ضد فيروس كورونا.

وقالت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد حالياً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن حمل شهادة الـ"PCR"، أصبح من متطلبات السفر الدولي حالياً.

وأشارت إلى أن إجراء "التحليل" سيكون لسائقي الشاحنات، والأطقم المساعدة، على أن يجري في المعامل التابعة لوزارة الصحة في محافظات المغادرة، بحيث تكون نتيجة التحليل مع السائق لدى المغادرة، بما يسهل دخولهم للدول التي تطلب حمل شهادة الـ"PCR".

ولفتت إلى أهمية تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذي يقضي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية.