الأعلى للشؤون الإسلامية: حضور خطاب الأزهر بقوة يعني تلاشي الإخوان

قال عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، لا تتمنى الخير للأزهر الشريف، مفسرًا ذلك بأن وجود الأزهر بقوة، وحضور خطابه، معناه تلاشي دورها من المجتمع المصري، ومختلف الجماعات المسلمة.

وأضاف هندي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن الجماعة تعلم أن الخطاب الديني للأزهر الشريف، يختلف عن خطابها الذي يسعى إلى الحصول على مكاسب سياسية على حساب الوطن، لافتًا إلى أن خطاب الأزهر علمي يعبر عن صحيح الدين، ليس له غاية أو هدف إلا الدعوة إلى الله ومصلحة العباد والمصالح المرسلة، التي وضحا النبي محمد والعلماء الراسخون.

وتابع، أن الجماعة تعلم أن الأزهر أحد القلاع والأعمدة المهمة للدولة الوطنية المصرية، التي تعبر عن وسطيتها، كما أن الأزهر يؤكد على حالة التسامح والتعايش مع الآخر والعلم الذي يعبر عن المسلمين والأقباط، ومختلف الديانات المسلمة.

وأردف، أن الأزهر يؤكد على أن دوره في المجتمعات غير المسلمة، دور تكامل وسلام وبناء، على أسس من الرحمة والتعايش والتسامح، بيد أن الإخوان تزرع زراعات متشددة، ونعرات طائفية في المجتمعات التي تحميها، على غرار ما حدث في أوروبا.