"الإلحاد ودوافعه النفسية".. ورشة عمل بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية

واصل برنامج مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التدريبي، أعماله في مجال الصحة النفسية، وعقد ثالث ورشه له، وتناولت: الإلحاد، وأنواعه، وأهم طرق التعامل مع معتنقي أفكاره.

كما ناقشت الورشة: أنماط الإلحاد، ودوافعه النفسية، وملامح التعامل الأمثل حيالها من قبل المفتي والأسرة والمجتمع.

وحاضر في الورشة الدكتور محمد المهدي أستاذ الأمراض النفسية بجامعة الأزهر الشريف.

ويستمر البرنامج التدريبي في تناول العديد من جوانب الاضطرابات النفسية، وأثرها في مجال الفتوى، ودورها في وجود بعض الظواهر السلبية في المجتمع.