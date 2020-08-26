’سايك موتور‘ تحتل المرتبة السابعة بين أبرز مصنّعي السيارات في العالم

احتلّت "سايك موتور" (SAIC Motor)، المرتبة السابعة، مجدّداً، بين كل مصنّعي السيارات ضمن لائحة "فورتشن غلوبال 500" (Fortune Global 500) البارزة، حيث أكّدت النسخة الأخيرة على مكانة الشركة بين أول 100 شركة دولية للسنة السابعة على التوالي.

وفي ظهورها السادس عشر على التوالي، ضمن هذا المؤشّر الراقي، احتلّت الشركة المركز 52 بشكل عام بين أول 500 شركة في العالم، حيث تمتّعت بإيرادات تشغيلية إجمالية بلغت قيمتها 122.0714 مليار دولار أمريكي في العام 2019.

وأصبحت "سايك موتور"، راسخة بقوّة كشركة رائدة في سوقها الأم الصين. فعلى الرغم من ظروف السوق المليئة بالتحدّيات القصوى على الصعيد العالمي، حافظت الشركة على عمليات اقتصادية قوية، وهي تمضي قُدُماً بتوجّهها الاستراتيجي القائم على الابتكار وذي الأربعة محاور: جعل المركبات كهربائية، الاتصال الذكي، المشاركة والعولمة.

وفي 2020، ستقوم الشركة بإطلاق أول مركبة متعدّدة الاستخدامات (MPV) في العالم تعمل بخلايا الوقود، وقد أنشأت مركز برمجيات خاصا لجمع أفضل المهارات العالمية في مجال تقنيات المركبات الذكية والمتصلة.

وقد شهدت زيادة دولية في مبيعات العلامات التجارية التي تملكها وذلك بنسبة 15.9% حتى هذا التاريخ، وتُعتبَر الآن ثلث مجمل المركبات الصينية التي يتم بيعها في الأسواق الخارجية مصنّعة من قبل "سايك موتور".

من جهتها، تُعدّ "إم جي موتور" علامة تجارية بريطانية المنشأ، وقد تميّزت بكثير من النشاط، حيث عزّزت مكانة العلامة التجارية وأطلقت بقوّة مجموعة من الطرازات الجديدة، بما فيها مركبات الطاقة الجديدة، وسرّعت توسّعها في الأسواق الدولية، وتأكيداً على الإنجازات الكبيرة التي حقّقتها العلامة التجارية خلال السنوات القليلة الماضية، تم منح طرازي "MG HS وMG ZS EV" الكهربائية بالكامل أعلى تصنيف من فئة خمس نجوم ضمن "البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة" (EuroNCAP) في ديسمبر.

وبعد شهور قليلة فقط، قامت لجنة تحكيم من أبرز خبراء السيارات في الشرق الأوسط باختيار MG HS للفوز بلقب "سيارة العام في الشرق الأوسط" لسنة 2020.

تعليقاً على هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لشركة "سايك موتور" في الشرق الأوسط: "مع مرور كل عام، تعزّز سايك موتور مكانتها أكثر كقوّة يمكن الاعتماد عليها ضمن قطاع السيارات الدولي. وفي الأسواق الرئيسية حول العالم، تتمتّع الشركة بمبيعات قوية منذ فترة مع تنامي ثقة العملاء. وفي الشرق الأوسط، ظهر هذا بشكل واضح عبر النجاح الذي تمتّعت به علامتها التجارية ’إم جي‘، مع تسجيل مبيعات قياسية في 2019 في ظل وجود توقّعات قوية أيضاً للعام 2020، على الرغم من التحدّيات الاستثنائية التي تتم مواجهتها."

وبعد التمتّع بسنة إيجابية جداً في 2019، مع نمو المبيعات الإجمالية بنسبة 130% لتصل إلى 15,928 مركبة، وسّعت "إم جي" شبكتها الإقليمية هذه السنة حيث إنها الآن ناشطة في تسع دول بالشرق الأوسط.