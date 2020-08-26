إعلاميون يدعمون بسمة وهبة لسفرها للخارج: ربنا يتم شفاكِ

أعلن إعلاميون وفنانون دعمهم للإعلامية بسمة وهبة، بعد سفرها خارج البلاد أمس الثلاثاء في رحلة علاجية، بعد تعرضها لوعكة صحية. متمنين لها الشفاء العاجل.

وقالت الإعلامية سمر يسري: "حبيبة قلبي يا بسومة، تروحي وترجعي بألف سلامة"، بينما قالت الفنانة سوسن بدر: "سلامتك إن شاء الله خير وترجعي مجبورة بإذن الله".

وعلقت الإعلامية دينا رامز: "حبيبتي ربنا يتم شفاكي يا بسبوس بعد الشر عنك"، وتمنت الإعلامية إيمان رياض الشفاء العاجل لها، قائلة: "شفاكِ الله وعافاكِ شفاء تامًا، ترجعي لنا مأجورة ومجبورة الخاطر إن شاء الله".

وكانت "وهبة" نشرت صورة من داخل الطائرة عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: "رحلة علاجية خارج البلاد اللهم أرجعني مجبورة الخاطر، ويسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم".

يذكر أنّ الإعلامية بسمة وهبة تشارك حاليًا في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" المصرية، إلى جانب الإعلامي خالد أبوبكر.