بسمة وهبة: "البلد ده معجون بحب سيدنا النبي.. والهجرة مليئة بالدروس"

هنأت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلة المولى عز وجل، أن يجعله عام الخير والبركات على مصر.

وأضافت "وهبة"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "إن شاء الله في السنة الجديدة سيكرمنا الله عز وجل، بحفظ بلدنا، وشفاء مرضانا وينجينا من شرور الدنيا، ومَن نصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام قادر على نصرتنا".

وتابعت أن مصر تمر بظروف صعبة، والمصريون تعلموا أن يستمدوا العبرة والدروس من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مردفة: "نحن كمصريين نهاجر هجرة جديدة، وهي هجرة إلى المستقبل، لكي نبني بلدًا قويًا، ونتعلم من النبي أن نخطط بشكل سليم ونقدم التضحيات".

وواصلت: "البلد ده معجون بحب سيدنا النبي وأهل بيته، وتربينا على المداحين في كل مكان ينشدون في محبته ويصفون جمال النبي ويتمنون وصل النبي ويتمنون السير على دربه وطريقه ويصفون جماله".

وأشارت إلى أن هجرة النبي مليئة بالدروس والقيم، منها حب الوطن والشجاعة والأمل والتضحية من أجل الوطن، لافتةً إلى أن الجميع في أمسّ الحاجة إليها.