بسمة وهبة تفتح النار على حركة حماس: حربهم مع إسرائيل وهم

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على حركة حماس، وتاريخها في إشعال الفتن بالمنطقة، وتحالفاتها مع قطر وتركيا، قائلة: "وهم كبير عشناه بأن حركة حماس هدفها محاربة إسرائيل لاستعادة القدس".

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "آن الأوان ليعرف الناس حقيقة هذه الحركة وأهدافها التخريبية في هذه المنطقة".

وواصلت: "عشان نعرف حماس بتمثل مين، لازم نعرف تحالفاتها فى المنطقة، والواضح أن لديها تحالف مع قطر وتركيا، حيث يدعم كلاهما حماس بكل الطرق والوسائل، خاصة أن حماس لديها ميلشيات مسلحة ولديها دور تخريبي في المنطقة، وظهر ذلك منذ فترة طويلة"، مؤكدة أن حماس حاضرة ومتورطة في أي تورط موجود بأي دولة عربية.

وذكرت أنه بحسب تقارير صحفية، فإن أردوغان استخدم قيادات الحركة لتحقيق أهدافه في المنطقة والعديد من أعضاء حماس حصلوا على جنسيات تركية، مشيرة إلى أن 12 من أعضاء منظمة حماس، حصلوا على الجنسية التركية مؤخرًا.