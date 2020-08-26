حملات تفتيشية على 2000 مسجد استعدادا لصلاة الجمعة بالمنيا

أكد مصدر بمديرية الأوقاف في محافظة المنيا أن المديرية بدأت تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على جميع المساجد المقرر إقامة صلاة الجمعة بها، التي يبلغ عددها 2000 مسجد، من بين 3600 مسجد منتشرة على مستوى مدن وقرى ومراكز المحافظة، بعد أن تقرر إقامتها جزئياً وبشكل تدريجي بالمساجد الكبيرة والجامعة، دون الزوايا والمساجد الصغيرة.

وأضاف المصدر أن المديرية، برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، تستعد لعودة صلوات وشعائر الجمعة، بعد انقطاع دام عدة أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، وسط استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمساجد، وتنفيذ خطة التباعد للوقاية من الوباء أثناء الصلوات، وارتداء الكمامة، وإحضار المصليات الشخصية.

وتضم محافظة المنيا نحو 3600 مسجد، إلا أنه تقرر فتح 2000 مسجد فقط، لاستئناف صلاة الجمعة القادمة، وهي المساجد التي تشهد تردد أكبر عدد من المصلين عليها، وذلك ضمن المرحلة الأولى، على أن يتم فتح باقي المساجد تباعاً.